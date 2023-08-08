喬山Q2虧轉盈 EPS 1.1元 毛利率登9季高點

健身器材大廠喬山 (1795-TW) 今 (8) 日公告財報，隨著海運與原物料價格回落，產品組合轉佳，第二季毛利率衝上 47.38%，登 9 季來高點，稅後純益 3.33 億元，較前季與去年同期虧轉盈，每股純益 1.1 元。

喬山第二季營收 86.36 億元，季增 22.76%、年增 31.51%；毛利率 47.38%，季增 0.89 個百分點、年增 7.24 個百分點；營益率 1.03%，較前一季與去年同期負轉正。

上半年營收 156.72 億元，年增 11.2%；毛利率 46.98%，年增 5.99 個百分點；營益率 50.17%，年增 2.62 個百分點；稅後虧損 3.13 億元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 1.03 元。

喬山同步公告 7 月營收 27.65 億元，月減 11.71%、年增 37.62%；累計前 7 月營收 184.36 億元，年增 14.51%。公司說明，商用器材維持強勁動能，7 月營收年增高達 47.2%、家用器材繼 6 月轉為正成長後，7 月年增拉高到 30%，顯現家用在通路端庫存逐步去化完成、回到穩健成長的軌道。

展望後市，喬山指出，第二季為健身器材產業最淡一季，不過擺脫過去兩年疫情影響的低谷，迎向產業成長，單季順利繳出獲利成績單。

此外，全球運動人口不斷增加，推升需求，喬山持續投入研發資源開發新產品並擴增新通路；除了既有客戶成長動能強勁，新客戶亦不斷地加入，營收成長前景樂觀。下半年開始進入產業旺季，預計營收及獲利可逐季攀高，今年營運表現可期。