高力擬發行無擔保CB籌資10億元 最快年底完成募集

高力 (8996-TW) 受惠氫燃料電池製造商 Bloom Energy 拉貨升溫，拉貨力道大增，業績提升效應明顯，由於產品營收金額成長，高力擬辦理發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元，今 (13) 日獲金管會申報生效，依時程推估，最快在今年底完成募集。

高力擬以發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元，主辦券商爲兆豐證券籌資目的爲償還銀行借款。

高力 2023 年 9 月營收 3.27 億元，月減 18.65%，年增 21.43%；第三季營收 11.48 億元、改寫歷史同期新高，季減 12.23%，年增 50.79%；前 9 月營收 34.26 億元，年增 75.98%。高力自結 9 月稅後純益 3200 萬元，年增 14.83%，單月每股純益 0.36 元。

而高力已公布 2023 年前 10 月累計營收 37.11 億元，年增達 67.05%。司指出，主要是板式熱交換器及熱能產品營業額，較去年同期分別成長 60.99%、74.69%。

高力預估產能今年增加約 40%，目前依規劃進度建置中，先前已成功取得南部科學園區橋頭園區進駐資格，用地面積約 4.68 公頃，未來將規劃作為氫燃料電池、板式熱交換器與伺服器液冷設備的生產基地。

高力並看好歐美綠氫與燃料電池市場前景，擬佈局低溫質子交換膜燃料電池用板式交換器，擴增全不銹鋼材質生產線。高力表示，美國指標氫燃料電池客戶正值新舊產品世代設計切換，雖將影響短期營收，卻可望大幅提高產品競爭能力，後續客戶將推出新品如綠氫電解槽等，高力將配合對應生產擴充計畫。

高力伺服器水冷式與浸沒式單雙相液冷設備產品，今年已常態小量供貨給水冷式客戶。隨著人工智慧（AI）市場趨勢及 GPU 高耗能散熱需求上升，預期未來水冷式應用市場營收有望增高；另外，浸沒式客戶以台系伺服器廠商為主，以專案式出貨，預計 2025 年後有機會以常態出貨。

高力 2023 年上半年營收 22.78 億元，毛利率 29.17%，年增 1.8 個百分點，上半年稅後純益 3.34 億元，年增 2.08 倍，每股純益 3.74 元，已超過 2022 年一整年獲利。