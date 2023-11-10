陽明Q3成功轉盈 前三季獲利逾60億元

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，單季稅後純益 28.07 億元，較上季成功轉虧為盈，年減約 94%，每股純益(EPS)0.8 元，前三季稅後純益 60.78 億元，年減約 96%，EPS 1.74 元；不過，陽明仍示警，海運市況持續面臨供過於求的挑戰。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 統計，截至 10 月 23 日，全球約有 4.7% 貨櫃船隊 (近 129 萬 TEUS) 處閒置狀態，閒置船舶運力 (含船舶塢修) 有逐步上升趨勢，但供給未明顯縮減，主要因新造船持續交付。

進入第四季後，陽明甫公布 10 月合併營收 113.02 億元，月減 7.42%，年減 52.89%，為連 2 月衰退，反映中國十一長假貨量減少且運價下跌；累計前 10 月，陽明合併營收 1192.03 億元，年減 64.94%。

據 Alphaliner 供需最新預測，今年供給成長為 8.4%，需求成長為 1.4%，即便進入 2024 年，供給成長上增至 9.1%，需求成長僅 2.2%，亦即供過於求的壓力短期間內，無法減緩。

陽明直指，未來全球經濟前景具不確定性，尤其第四季至明年第一季為海運傳統淡季，而供需成長持續存在差距，航運市場仍處挑戰狀態。