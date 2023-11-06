〈以巴衝突〉以軍已全面包圍加薩城 布林肯拜會巴勒斯坦總統

以色列國防軍發言人 Daniel Hagari 周日（5 日）表示，已全面包圍加薩市，把加薩地帶一分為二，美國國務卿布林肯則拜會巴勒斯坦總統 Mahmoud Abbas，是以巴戰爭爆發以來，布林肯首度訪問約旦河西岸。

據《彭博》報導，Hagari 周日說，已全面包圍加薩市，有效切斷加薩走廊北部與南部的聯繫。以軍仍允許加薩走廊平民往南撤。

以軍指出，自從在加薩地展開地面攻勢以來，已襲擊 2,500 多個巴勒斯坦武裝組織的目標。

以色列總理尼坦雅胡周日在視察空軍基地時重申，除非哈瑪斯釋放被扣押的以方人員，否則以軍不會同意停火。

與此同時，黎巴嫩真主黨領導人 Hassan Nasrallah 在上周五警告以色列，以黎邊境持續發生的敵對行動存在「所有可能性」，但他未宣布擴大以黎衝突的計畫。這是他自以巴衝突爆發以來首次公開發表評論。

加薩地帶衛生部門的數據顯示，自以巴戰爭爆發以來，加薩地帶已有 9,770 人死亡，約旦河西岸 152 人死亡。以方死亡人數則超過 1,400 人。

此外，布林肯周日與 Abbas 會晤，他表示加薩人民「不得被強制遷徙」，阿巴斯則向布林肯控訴，以色列正在加薩施行「種族屠殺」。布林肯和 Abbas 見面的時間不到一小時，會議結束時雙方未發表任何聲明。