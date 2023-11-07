〈以巴衝突〉加薩走廊超過1萬人喪命 拜登與以色列總理通話

最新數據顯示，以巴戰爭已導致加薩走廊超過 10,000 人喪命，美國總統拜登周一（6 日）則與以色列總理尼坦雅胡通話，討論「戰術性停火」（tactical pauses）的可能性。

巴勒斯坦加薩地帶衛生部門周一公布的數據顯示，自 10 月 7 日以巴戰爭爆發以來，已有 10,022 人死亡，包括 4,104 名兒童和 2,641 名婦女。此外，有 25,408 人受傷。約旦河西岸有 155 人死亡，2,250 人受傷。

以色列衛生部的數據則顯示，超過 1,400 人死亡。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）周一表示，加薩地帶 200 萬人中至少有 70% 民眾流離失所，大多數住在聯合國避難所，生活條件極其惡劣。

中國常駐聯合國副代表耿爽當天在聯大第四委員會審議聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處工作時強調，國際人道法規定的紅線不容觸碰，醫院、學校、難民營等民用設施都不應成為軍事行動的目標。

耿爽說，以巴之所以屢陷動盪，巴勒斯坦難民問題之所以延宕 70 多年，歸根結底，是「兩國方案」沒有得到落實，巴勒斯坦人民的基本權利沒有得到保障。

大約十天前，以軍開始發動地面攻勢，現在已經切斷加薩走廊南部與北部的聯繫，並敦促平民撤往南部。

據《彭博》報導，白宮說，拜登周一與尼坦雅胡通話，討論在加薩地帶「戰術性停火」的可能性，為平民提供安全離開持續戰鬥區的機會，確保援助物資送到需要的平民手中，並確保潛在人質釋放。

不過，以色列一直拒絕阿拉伯國家與土耳其等國立即停火的呼籲，聲稱此舉只會讓巴勒斯坦激進組織哈瑪斯重整旗鼓。以國說，需要持續戰鬥，直到蕩平哈瑪斯。