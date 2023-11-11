美股重點新聞摘要2023年11月11日

穆迪把美國信評展望降為負向 高赤字和政治對立是主因

美國政府「關門」大限下周五 (17 日) 即將再次降臨，信評機構穆迪 (Moody’s) 周五 (10 日) 將美國的債信評等展望由「穩定」降至「負向」，理由是財政健康風險升高、政治兩極化。閱讀全文...

美 11 月密大長期通膨預期升至 12 年新高 消費者信心指數回落

美國密西根大學周五 (11 日) 公布初步調查顯示，11 月長期通膨預期升至 2011 年以來新高，而消費者對高借貸成本和經濟展望的擔憂加劇，消費者信心指數初值較 10 月終值明顯回落。閱讀全文...

ECB 總裁拉加德：通膨有復熾可能 維持高利率有助降溫

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周五 (10 日) 表示，將存款機制利率維持在 4% 至少幾季的時間應該足以抑制通膨，但若有必要央行官員會考慮進一步升息。ECB 在上月結束連續 10 次升息，投資人現在預估 ECB 下一步行動是降息，最快可能會在明年 4 月。閱讀全文...

彭博：Meta 接近與騰訊達成協議 在中國銷售 MR 頭戴裝置

彭博周五 (10 日) 報導，臉書母公司 Meta Platforms 即將與騰訊合作協議，將其混合實境 (MR) 頭戴式裝置引入中國。閱讀全文...