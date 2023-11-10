美股重點新聞摘要2023年11月10日

今日操盤前瞻

美國 11 月密大消費者信心指數、一年期通膨預期初值

Fed 主席鮑爾：不確定政策是否足夠緊縮 若有必要會毫不猶豫升息

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (9 日) 表示，如果情況適當，Fed 將毫不猶豫的進一步升息，未來將繼續謹慎推進貨幣政策，既要應對被幾個月數據誤導風險，也要留意過度緊縮的風險。他也說，Fed 官員對於目前利率水準是否高到足以結束通膨的戰爭「沒有信心」，而且來自商品、服務和勞動力供應改善對降低價格壓力的幫助可能已接近尾聲。閱讀全文...

蘋果新 iPad Pro 系列 OLED 面板明年 2 月開始量產

韓媒《Chosun Biz》週四 (9 日) 報導，未來新一代的 iPad Pro 將會採用 OLED 面板，其中面板供應商 LG Display 與三星顯示器計劃明年 2 月開始大量生產。閱讀全文...

美商康寧把雷射技術賣給中企 交易有待美、中、德三方政府同意

為蘋果 iPhone 供應玻璃基板的美國製造商康寧公司 (Corning)，已經同意以最高 1500 萬歐元 (1600 萬美元) 的價碼，把旗下德國雷射技術業務賣給中國的德龍激光公司 (688170-CN)，後者客戶包括華為。這筆交易需經中國、德國、美國政府批准，以及董事會和股東的同意。閱讀全文...

股神巴菲特陷醜聞 涉個人帳戶跟單波克夏股票操作

非營利調查新聞網站 ProPublica 週四 (9 日) 援引美國國稅局 (IRS) 洩露的機密數據報導，在波克夏 · 海瑟威 (BRK.B-US) 購買或出售股票之前的當季或前一季，被稱為「奧瑪哈的神諭」 (Oracle of Omaha) 的巴菲特在其私人帳戶中也對同一檔股票進行交易，他本人過去聲稱此做法有利益衝突。閱讀全文...