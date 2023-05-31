桂盟樂觀看這一時間點出現自行車產業景氣回升

鏈條廠桂盟 (5306-TW) 在今 (31) 日順利完成召開股東常會，也通過所有議案以及選任新一屆董事會成員，總經理吳瑞章仍對於今年底至明年初起可能出現自行車產業的景氣回升保持樂觀審慎看法，並且加深在歐洲市場的布局。

桂盟指出，自行車產業最重要的歐洲市場，桂盟也加大加深布局，除了已增加物流倉庫空間，進一步提升歐洲地區的補修市場物流效率；同時，桂盟也在歐洲推進電動自行車零配件業務與服務網絡，未來也將會推廣至全球電動自行車。

桂盟指出，對歐洲市場並將歐陸新設各式自行車零配件銷售的服務據點，就地服務歐洲客戶即時需求。相信在這三支箭的帶動下，桂盟將會在疫後蛻變而出。

桂盟營收及獲利自 2019 年至 2021 年已連續 3 年創下歷史新高，而 2022 年第四季起自行車行業雖然開始出現終端市場庫存過多而開始進行景氣調整，總經理吳瑞章仍對於今年底至明年初起可能出現的景氣回升保持樂觀審慎的看法。市場庫存的堆疊，是從入門與中階車款開始，再擴展至部份高階車款，但市場庫存也慢慢正在去化中，估計到今年第四季或明年初，就可能會看到景氣逐步復甦。

同時，桂盟強調，桂盟在這段景氣循環期間，將會持續進行產品開發、組織整合、優化產品組合等各項精實精進措施，同時也會在多個生產基地與銷售服務據點的基礎上，進一步調配集團資源到未來發展的重點區域，透過這些自我調整與投入，將會是未來推升桂盟營運向上最重要的動力。



桂盟董事長吳盈進表示，桂盟一直致力於提升產品的附加價值，包括了掌握市場動態、自建銷售服務網路、對品質的堅持等等各項措施，直接或間接的提升了桂盟整體的銷售平均單價與附加價值。除了對原有的鏈條本業持續看好，吳盈進董事長也提到，桂盟一直很關注自行車的電動化 (e 化) 與智能化 (i 化) 趨勢，未來的桂盟，將從單一鏈條零件供應廠商進階成為更多元的零件、結合 e 化與 i 化準系統供應，真正達到一站購足。

桂盟 2023 年第一季稅後純益 2.45 億元，每股純益爲 1.94 元。