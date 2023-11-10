宏全Q3獲利創新高 前三季EPS 7.27元 將擴大投資越南

食品飲料包材及填充廠宏全 (9939-TW) 今 (10) 日公布最新財報，前三季稅後純益 20.93 億元，年增 5.16%，每股純益達 7.27 元；同時，宏全也決議增加在越南的投資，將投資 7.46 億元於越南平陽省新加坡工業園區內建立新生產線，預計 2025 年首季投產。

宏全第三季營收 73.71 億元，創新高，毛利率 24.02%，季增 1.94 個百分點，年增 2.72 個百分點，稅後純益 8.55 億元，創新高，季增 10.34%，年增 15.44%，每股純益 2.97 元。

宏全前三季營收 206.56 億元，毛利率 21.71%，年減 0.04 個百分點，稅後純益 20.93 億元，年增 5.16%，每股純益達 7.27 元。

宏全指出，近年來東南亞市場蓬勃發展，宏全計劃於越南平陽省新加坡工業區 (VSIP) 2A 規劃興建廠房及設置包材生產線，投資金額約 7.6 億元。將規劃興建廠房、設置包材生產線，設備包含一套回收 PET 瓶胚生產線、一套塑蓋、一套瓶胚生產線，預計 2025 年第一季陸續投產。

宏全指出，為推展循環經濟包材，擴大與客戶合作，將在本次投資計畫中設置一套回收 PET 瓶片生產 rPET 瓶胚提供給飲料大廠，積極推動永續包材產品，取得更多合作商機。同時，宏全也成功取得知名營養品大廠 PET 瓶阻隔包材訂單，本次將投資一套塑蓋及瓶胚生產線，供應客戶生產營養品於越南當地銷售，並外銷至國外市場。

宏全指出，今年第四季雖然宏全的飲料淡季，但剛公佈的 10 月營收年成長 12%，由於接下來宏全持續新產線陸續於台灣、大陸、東南亞三個區域投產，法人預期將帶動更多的成長動能。