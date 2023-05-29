加百裕自行車電池報捷 本季起出貨攀升

加百裕 (3323-TW) 在電動載具方面深耕電動自行車 (E-Bike) 電池市場，已與北美第二大自行車品牌廠 SPECIALIZED 合作，預計第二季起出貨量逐步拉升。

加百裕看好，隨著全球節能減碳議題發酵，電動輔助自行車成為市場新潮流，根據 Precedence Research 數據，至 2030 年底，全球電動自行車產值將激增至 409.8 億美元。

加百裕指出，第一季受全球通膨與升息影響，全球經濟走弱、消費性電子客戶通路庫存去化緩慢，加上提列存貨跌價損失及一次性報廢損失，導致首季營運呈現虧損，不過，隨著終端消費性電子、筆電庫存逐漸消除後，本季需求將逐步回升。

除消費性電子外，加百裕在電動載具也有斬獲，與北美第二大自行車品牌廠 SPECIALIZED 合作的電動輔助自行車電池模組，獲得德國萊因 (TUV Rheinland) 碳足跡驗證，成為全台首家電動輔助自行車電池模組通過驗證產品。

加百裕也通過另一家運動品牌電動自行車電池模組驗證，預估今年下半年開始出貨。

此外，儲能也將是未來重要趨勢，加百裕因應儲能市場需求，推出中小型儲能系統、商用儲能與大型儲能方案等三類，含蓋小型、家用、工業用、電網所需要的各種儲能系統。

伴隨國內儲能市場快速成長，加百裕在儲能系統都有完整的系列產品，加上在電池管理系統的核心技術，以及鋰電池設計、組裝上有豐富的研發經驗，並與系統廠商緊密合作，在開發儲能系統上更具競爭優勢，自去年已陸續接洽訂單開始出貨，將可望帶動未來整體營收。

加百裕預期，今年下半年在消費性電子及筆電需求觸底逐漸回升，加上在電動自行車電池大量出貨及儲能設備訂單陸續有所斬獲下，整體營運將逐步回升，後續也隨著電動自行車電池及儲能設備出貨比重提高，優化獲利表現。