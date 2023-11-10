【操作新法】存股就是一直存嗎？關注6大指標，存股也有機會做波段！

在存股過程中股價有可能會因漲多評價偏高發生短期的價格波動，我們可以透過這些波動進行波段存股得到短期價差，分批進場 / 退場，以達到分散風險、增加收益的效果。

一、有增加效率的方法嗎？

「一直放著不要賣」、「每年領股息」也許是大家對存股一般的理解，其實存股不一定是要一直存而完全不賣，也可以使用波段的方式操作，除了領取股息、同時還有機會實現價差收益。

和一般存股相同，波段存股的方式一樣要了解公司的基本面和長期前景，當長期展望是看好的情況下，發現公司股價偏低時，就可以先選擇進場多投入；相反的，如果公司股價過熱，短期內股價過高評價位於歷史上緣時，雖然長期看好但因為當下太貴了，投資人就可以考慮先選擇出場，先實現價差獲利，等待股價落回偏低的情況下再用便宜的價格重新進場。

我們把一般固定的存股，和用波段方式的存股拿來比較看看：

二、使用波段存股的話，要關注哪些數字？

波段存股是中長期的存股，我們會特別關注風險和價格潛力的相對關係，風險越小越好、評價越低越好，這樣價格增長的潛力才夠大。

為了歸納出這個邏輯，我們會特別分析公司的 6 大面向，分別是：

1. 產業趨勢穩定性：考量公司產品所處產業的成長率與滲透率

2. 市場地位：以市值、市佔排行、進入障礙，及經營權的穩定性來判斷

3. 獲利的穩定性：以 ROE 及盈餘 (淨利、EPS 等) 的成長性來區分

4. 配息穩定性：歷年的股息發放率與殖利率

5. 財務與永續安全性：參考要素為 TCRI 評等、負債比率、利息保障倍數，與 Sinopac + 永續評鑑評等

6. 波動性與評價安全性：以 Beta 值、股價評價位置來比較

在這 6 大面向都脫穎而出的公司，就是適合波段存股的對象。

(延伸閱讀：10 月最新波段潛力存股)

如果你想知道每個月被篩選出具有價格潛力、風險又相對低的公司有哪些，歡迎訂閱波段潛力存股特輯，每月領取存股參考！

（完整閱讀：存股就是一直存嗎？怎麼樣才是好的標的？）



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