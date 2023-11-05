〈以巴衝突〉布林肯與阿拉伯國家起爭執 以國部長宣布要追殺哈瑪斯首腦

美國國務卿布林肯就以巴停火與阿拉伯國家起爭執，他認為雙方立即停火對巴基斯坦極端組織哈瑪斯有利，以色列國防部長 Yoav Gallant 則宣布要追殺哈瑪斯首腦 Yahya Sinwar。

據《彭博》報導，布林肯周六（4 日）在約旦安曼與阿拉伯國家外長舉行會議，阿拉伯國家譴責以巴戰爭導致平民死亡人數不斷增加，力促雙方立即停火，他們還拒絕了在戰爭持續的情況下與美方討論加薩走廊的未來。

布林肯則警告，立即停火將適得其反，可能會鼓勵哈瑪斯採取更多暴力行動，美國支持的是暫時「人道主義停火」（humanitarian pauses），即留出釋放人質和提供人道主義援助的時間。

另據《以色列時報》報導，Gallant 在周六說：「會找到 Sinwar，並滅了他。如果加薩民眾先找到他，就能縮短戰爭。」目前以軍正在加薩與哈瑪斯展開巷戰。

他並說，以色列在 10 月 7 日親身經歷哈瑪斯的可怕襲擊和殘酷殺戮，哈瑪斯沒有底線。

在以軍持續進攻之際，多國召回駐以色列大使。 玻利維亞在 10 月 31 日決定與以國斷交，同日智利與哥倫比亞也宣布召回駐以國大使。

11 月 1 日，約旦宣布召回駐以國大使。巴林與宏都拉斯也分別在 2 日、3 日跟進。

此外，《紐約時報》在周五向員工表示，曾獲多個國家級獎項的著名記者 Jazmine Hughes 離職。Hughes 簽署了一封公開信，公開指控以色列企圖對巴勒斯坦人民進行種族滅絕，違反了新聞編輯室的規定。

《紐約時報》說，尊重 Hughes 的堅定信念，但這種做法明顯違反公司在公眾抗議方面的規定。