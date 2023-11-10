〈貴金屬盤後〉鮑爾鷹派 金價仍收高 鈀金再度重挫

儘管聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表鷹派談話、重申需要透過較高利率抑制通膨，黃金期貨周四 (9 日) 仍收高。鈀金則因需求疑慮再度重挫。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 0.6%，報每盎司 1969.80 美元。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 1957.62 美元。

鮑爾在國際貨幣基金 (IMF) 的活動中演說，他表示，Fed 官員對利率是否高到足以結束抗通膨這一仗「沒有信心」，此話使美元和美債殖利率雙雙攀高。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「鮑爾談話沒有市場預期的那麼鴿派，導致金價難以進一步上漲，但已經打破連跌三天的低迷局面。只不過，由於地緣政治仍然有可觀的影響力，黃金似乎可能在低於每盎司 2000 美元的屬準盤旋一段時間。」

中東衝突一度刺激金價重返 2000 美元以上，但迄今已經下跌約 40 美元。

道明證券大宗商品策略師 Bart Melek 說：「黃金可能在 2024 年下半年突破每盎司 2100 美元，主要因素將是 Fed 必須開始降息。」

交易員目前押注，Fed 可能從明年 6 月開始降息，而非原本預測的 5 月。

對不孳息的黃金來說，利率下滑能降低持有黃金的機會成本，因此提升黃金的吸引力。

鈀金跌破每盎司 1000 美元，是 2018 年迄今最低價。

渣打銀行分析師 Suki Cooper 表示，龐大的空頭部位導致鈀金面臨下跌風險，短期內，供給限制還沒有成真，而在美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工之後，需求也比意料中疲軟。