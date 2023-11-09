比特幣價格衝上今年新高 突破36000美元關卡

比特幣周四 (9 日) 上午強漲，一舉突破 3.6 萬美元關卡，最高升至 36800 美元附近，這不僅創下今年新高價位，也是自 2022 年 5 月以來，比特幣首次站回這一水準。

據《investing.com》數據，截至台北時間周四下午 14:03，比特幣報 36616.4 美元，24 小時漲 3.65%，以太幣報 1918.45 美元，24 小時漲 1.93%，受歡迎的山寨幣—包括狗狗幣 (DOGE)、瑞波幣 (XRP)、索拉納 (SOL) 和萊特幣 (LTC) 等均全面上漲。前一百大中，Mina (MINA) 成為漲幅最大的股票，24 小時漲幅超過 20%。

市場目前對貝萊德、富達、VanEck 和 ARK21Shares 等主要參與者的比特幣 ETF 申請，抱持高度期待，並相信如果獲得批准，將進一步推高價格。

分析師的最新數據顯示，到 2024 年 1 月 10 日，比特幣 ETF 獲得全面批准的可能性為 90%。

CryptoQuant 最近的一項研究表明，如果這些比特幣 ETF 獲得批准，大約 1550 億美元可能會流入加密貨幣市場。

CryptoQuant 指出，「這些公司的管理資產總額 (AUM) 約為 15.6 兆美元。 如果他們將其資產管理規模的 1% 投入這些比特幣 ETF，那麼進入比特幣市場的美元總額將約為 1550 億美元。」