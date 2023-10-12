IPO市場冷卻？勃肯鞋掛牌首日下挫近13% 低於發行價

德國老牌休閒鞋勃肯 (Birkenstock)(BIRK-US) 周三 (11 日) 在紐約證交所 (NYSE) 掛牌上市，但首日交易未能交出蜜月行情，是美國規模超過 10 億美元首次公開發行 (IPO) 當中，近兩年來最差的首日表現，凸顯投資人對新股發行的謹慎情緒。

勃肯鞋 IPO 定價落在偏保守的每股 46 美元，共募集 15 億美元。該股周三開盤報每股 41 美元，終場收在每股 40.20 美元，下挫 12.61%。

根據 LSEG 的資料，勃肯鞋周二開盤價較 IPO 定價下跌 11% 的表現，在近兩年來規模超過 10 億美元 IPO 案中表現最差。

Renaissance Capital 的 IPO 市場策略師 Matthew Kenndy 說：「今年初一些企業強勁的首日表現，可能吸引了一些『熱錢』投入最近的 IPO 案，讓他們得以享受較高的定價。但現在已經有許多買家在 IPO 中受傷好幾次，這次縮手也不讓人意外。」

美國 IPO 市場近期回春，包括安謀 (ARM-US)、Instacart(CART-US) 和 Klaviyo(KVYO-US) 等企業上市，但他們上市迄今股價大多欲振乏力，反映市場需求疲軟。

Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 說：「這顯示這些企業的估值幾乎沒有道理，尤其當市場正處於低潮，還有其他很多撿便宜的機會。」

勃肯 1774 年在德國 Langen-Bergheim 村誕生，由勃肯家族經營超過六個世代，直到 2021 年才把過半股權賣給由法國精品大亨阿爾諾 (Bernard Arnault) 和他旗下 LVMH 帝國支持的美國私募股權公司 L Catterton。

以周三收盤價計算，勃肯鞋市值約 80 億美元，仍是 L Catterton 當年以 43.5 億美元取得過半股權的兩倍。

勃肯鞋上市後，L Catterton 仍持有將近 83% 股權。LVMH 因為公布疲弱的財報，周三股價收黑。阿爾諾之子 Alexandre Arnault 將加入勃肯鞋的董事會。

勃肯鞋與迪奧 (Dior)、Stussy、Manolo Blahnik 等精品都有合作關係。該公司在 6 月 30 日為止的九個月期間，營收躍增 21% 至 11.2 億歐元 (11.9 億美元)，但淨利卻下滑 20% 至 1.033 億歐元。