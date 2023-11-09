【量大強漲股整理】台股進入超級財報周，選股該掌握哪【兩大關鍵】?

美股科技股領軍，四大指數漲多跌少，台股早盤開低後平盤附近震盪收紅，終場小漲 4.82 點，收 16745.65 點，成交量 2451.55 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 16.72 億元；自營商賣超 9.31 億元；投信續挺台股買超 5.9 億元，為連 16 買；三大法人合計賣超 20.13 億元。

今日台股雖然小幅開低，但回測半年線後強勁反彈，日 K 線連 7 紅，顯示多方氣勢強，短線已經累積不小漲幅，台股臨近萬七及前波高點震盪難免，至於後續指數要上漲需要以三點要素，第一: 價量結構，六天漲勢尚未出現 3,000 億元以上大量，而對照前二波高點 16,920 點、16,825 點，當時分別有 4,051 億元、3,031 億元，現在量能水準，不易一次跨越，震盪再攻是有可能發展；第二: 籌碼面，外資心態要全面翻多，持續買超台股；第三: 電子成交比重超過八成；明天即將全數公布的 10 月營收，其中 (2330-TW) 台積電，營收最為重要；儘管聯準會主席在周二的談話，並未發表對貨幣政策的相關看法，不過今晚聯準會出席 IMF 活動，可望釋放政策的鴿派訊號；台股成功守住 16,000 點整數關卡後 V 轉，隨著類股良性輪動下，也未出現爆量情況，走震盪格局，仍需用時間換取空間，選舉倒數計時，政策的個股有機會做輪動。

個股方面，(2330-TW)台積電，今日小漲 1 元收 557 元，(2317-TW)鴻海也漲 0.9%，(2454-TW)聯發科，震盪小回；盤面焦點依舊是 ASIC 族群，(3661-TW)世芯 - KY，尾盤奮力拉高，觸及漲停，帶動 (3443-TW) 創意，來到 1700 關卡價，大漲 45 元；AI 股表現分歧，(2382-TW)廣達漲 1.9%、(3231-TW)緯創漲 1.3%、(2376-TW)技嘉，10 月營收 167.65 億元，年增 104.09%，漲 2.9%；(6805-TW)富世達，今日蜜月行情火熱，大漲 65%，帶動軸承廠，(3376-TW)新日興、(3548-TW)兆利，股價表現完勝大盤。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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