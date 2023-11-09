〈楊金龍立院備詢〉遭美列匯率操縱觀察 央行：有阻貶 沒有制裁問題

美國財政部在最新發布的半年期報告中，續將台灣列為匯率操縱國觀察名單，中央銀行總裁楊金龍今 (9) 日赴立院備詢時對此回應，短時間內要調整不太容易，央行「有阻貶」，同時，美方可以接受順差並非全然是台灣單方面的因素，實際上不會有制裁問題，

美國財政部判定的匯率操縱國須同時符合 3 項條件，若符合 2 項則列入觀察名單國，包括 (1) 對美國商品貿易順差超過 150 億美元，(2) 經常帳順差對 GDP 比率逾 3% 或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對 GDP 比率逾 1%，(3) 淨買匯金額對 GDP 比率逾 2%，且 12 個月中有 8 個月以上為淨買匯月數；台灣符合前 2 項。

楊金龍直言，經常帳順差占 GDP 比降到 3% 以下非常困難，恐怕需要到「很久很久以後」。

另一方面，楊金龍提到，我國過往對美國順差均在 150 億美元以下，是在美中貿易衝突後，美國對台資通訊產品需求很大，因而導致順差大增，美方可接受順差不全然是台灣單方因素，因此，不會有制裁問題。

楊金龍強調，不會影響台灣經濟前景。

此外，楊金龍指出，將綠色債券納入外匯存底管理運用考量，是為永續發展、永續經營，未來外匯存底每年將以增 5% 綠色債券為目標 (並非占外匯存底的 5%)。