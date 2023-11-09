帆宣六廠今動土 為成立以來最大廠房 預計明年底完工

半導體及面板設備大廠帆宣 (6196-TW) 今 (9) 日舉辦六廠動土典禮，公司指出，為因應客戶需求，在南科三期規劃 1 萬坪土地興建六廠，預計 2024 年底完工，為公司成立 35 年來最大的廠房，且設計兼顧環境永續，成為南科三期第一個標竿廠房建築。

帆宣指出，由於業務不斷成長，現有廠房空間不足，因此決定投入興建六廠，結合 AI 人工智慧、永續減碳以及綠建築概念，打造全新智慧廠房，成為南科三期第一個進駐的廠商，預計未來將投入國際重要客戶的設備製造及研發。

帆宣補充，此次新廠設計結合許多綠色環保節能減碳的概念，綠化率 110.84%，預計年固碳量 10104.82 公斤，讓員工在工作場域中，能有寬闊的綠色視野，保持清晰思維突破工作挑戰，在環保永續節能的新概念下，此座新廠也將為南科三期指標性的綠色廠房。

帆宣為全方位發展的半導體整合服務公司，不僅是台積電 (2330-TW) 重要廠務供應商，20 年前便投入資源著手設備製造與研發，無論在半導體或是面板設備都扮演舉足輕重的角色，已連續多次榮獲全球設備大廠肯定。

台南科學園區第三期範圍北起區道南 134 線 (民生路)、南至國道 8 號北側，鄰近樹谷聯絡道、北外環快速道路等建設，交通區位優越，全區規劃 48.2 公頃事業專用區、45.4 公頃公共設施用地，滿足既有台南科學園區業者的業務擴張需求，更吸引許多海外國際廠商的進駐，點亮整個台南科學園區，成為永續減碳的科技重鎮，帶來 4900 個就業機會以及 392 億元年均產值。