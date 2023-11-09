日銀會議意見摘要：官員籲逐步取消大規模刺激 為超低利率退場鋪路

日本央行 (日銀) 周四 (9 日) 公布 10 月政策會議意見摘要，一位決策委員認為，有必要開始逐步取消大規模刺激措施，並為未來退出超寬鬆貨幣奠定基礎。

摘要顯示，隨著薪資成長與通膨升溫，決策委員的討論重點集中在央行計劃如何退出長達十年的超寬鬆政策。

在 10 月 30 日至 10 月 31 日會議上，日銀宣布維持超低利率目標不變，但調整了殖利率曲線控制 (YCC) 政策，放寬對長期利率的管控。

摘要指出，雖然委員們認為此舉是為了減輕 YCC 政策所帶來的副作用，其中一位委員認為，這也有助於讓推動貨幣政策正常化的過程更順利。

另一位委員指出，自 7 月會議以來，實現 2% 可持續通膨目標的前景已進一步強化，因此央行有必要逐步將貨幣寬鬆程度從最高水準調降。

這些言論凸顯出，日銀內部已經有愈來愈多人認為，逐步取消大規模刺激措施的條件正在形成，這點可從日銀大幅調升通膨預測所看出。

在全球央行積極收緊政策的浪潮中，日銀堅守超寬鬆政策的立場，與其他主要央行背道而馳，因為日銀認為，在逐步取消刺激措施之前，必須讓強勁的內需來取代成本推動因素。

雖然央行總裁植田和男公開表示，上調通膨預測主要源自於成本驅動因素，但部分委員認為，企業漲價幅度正在擴大，服務成本也在穩定上升。

一位委員表示，明年基本工資談判所達成的工資增幅，也很可能超越今年達成的水平。他認為，就觀察能否實現通膨目標而言，2023 財政年度下半年 (今年 10 月到明年 3 月) 將會是一段「關鍵時期」。

另有看法認為，日本央行必須採取措施改善債券市場流動性，並進行對外溝通，讓市場為「正利率」做好準備，同時為未來退出寬鬆政策奠定基礎。