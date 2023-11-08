〈財報〉TEVA製藥上季獲利上升 未受以哈戰爭影響

梯瓦製藥工業公司 (Teva Pharmaceutical Industries)(TEVA-US) 第 3 季獲利略有上升，得益於其治療亨廷頓病的 Austedo 藥物的銷售，並表示以色列的生產未受到該國與加沙哈馬斯戰爭的影響。

這家全球最大學名藥製造商周三 (8 日) 表示，在 7 月至 9 月當季，不計一次性項目，該公司攤薄後每股獲利為 60 美分，高於去年同期的每股 59 美分。

營收成長 7% 達 39 億美元。Austedo 的北美銷售額成長 30%，達到 3.39 億美元。北美偏頭痛藥物 Ajovy 銷售額成長 8%，學名藥銷售額成長 15%。

執行長弗朗西斯 (Richard Francis) 表示：「Austedo、Ajovy 和我們的學名藥業務持續穩健的業績，在所有地區都實現成長。」「由於這些強勁且一致的業績，我們連續第二季調升 2023 年的收入預期。」

Refinitiv Eikon 的 I/B/E/S 數據顯示，分析師先前預測這家以色列公司的每股獲利為 61 美分，營收為 37.2 億美元。

梯瓦公司將 2023 年的營收財測從 15.0-154 億美元小幅調升 15.1-155 億美元，而 2022 年營收為 149 億美元。

它維持調整後每股獲利 2.25-2.55 美元的財測不變；而 2022 年為 2.52 美元。

弗朗西斯指出，10 月 7 日，哈馬斯槍手在以色列城鎮橫衝直撞，造成 1400 人死亡，並劫持了 240 名人質。戰爭爆發後，「我們的生產基本上沒有受到影響，我們增加了緊急醫療用品和產品捐贈以及其他支持活動。」

Teva 在以色列的收入約占其全球收入的 2%，而以色列的產量僅占全球總產量的不到 8%。