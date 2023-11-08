〈財報〉成本持續上升 Biogen下修全年獲利預期

美國藥廠百健 (Biogen) 周三 (8 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，儘管該季營收、獲利均高於華爾街分析師預期，但由於近期收購罕病藥物製造商 Reata Pharmaceuticals 以及推出阿茲海默症治療藥物 Leqembi 導致成本上升，下調全年獲利預期。

截稿前，百健 (BIIB-US) 盤前股價略跌 0.45%，每股暫報 244.50 美元。

百健預估 2023 會計年度全年每股獲利介在 14.50 至 15 美元之間，低於先前預測的 15 至 16 美元區間，也不及分析師平均預估的 15.26 美元；營收方面則預料出現較低個位數百分比下降，而非此前預估的中等個位數降幅。

該公司曾在 7 月表示將裁員約 1,000 人，占其總員工數的 11%，以降低與競爭對手相比不斷上升的成本，同時專注與日本合作夥伴衛采 (Eisai) 共同銷售的阿茲海默症治療藥物 Leqembi 等高成長產品。衛采表示 Leqembi 銷售額在本季 (第四季) 大幅成長，預估在截至 2024 年 3 月的一年內能實現 100 億日元 (約 6,640 萬美元) 的收入。

據了解，魏巴赫 (Christopher Viehbacher) 自一年前受聘為百健執行長以來，他一直在努力削減開支並幫助公司從備受爭議的阿茲海默症藥物 Aduhelm 的失誤中恢復過來。

目前百健寄望 Leqembi 能大舉成功，以及最近以 65 億美元收購 Reata Pharmaceuticals 等大手筆交易來增加收入。與此次收購相關的整合成本約為 3,000 萬美元，該公司表示這將讓每股獲利減少約 0.75 美元。

根據財報，百健第三季 (截至 9/30) 營收僅年增 0.9% 至 25.3 億美元，超過分析師預估的 24 億美元，也略高去年同期的 25.08 億美元；淨損報 6,810 萬美元，合每股虧 0.47 美元，去年同期淨利報 11.3 億美元或每股賺 7.84 美元；經調整後每股獲利年減 9% 至 4.36 美元，高於分析師預估的 3.97 美元。