〈貴金屬盤後〉Fed官員訊息鷹鴿交雜、靜待鮑爾演說 金價連三黑

黃金期貨周三 (8 日) 連續第三個交易日收黑，投資人試圖從聯準會 (Fed) 多位官員鷹鴿交雜的訊息中，尋找利率前景的線索，導致黃金失去動能。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 0.8%，報每盎司 1957.80 美元。

黃金現貨價下滑 1%，報每盎司 1947.89 美元，寫下 10 月 2 日迄今最大單日跌幅。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「交易員將開始關注經濟數據和 Fed 的潛在行動。黃金的表現將取決於經濟數據的表現。如果數據沒有明顯惡化，黃金很難找到進一步上漲的動能。」

多名 Fed 官員發表談話，對下一次決策維持平衡的基調，但指出他們將更關注經濟數據，和長債殖利率上升造成的影響。

Fed 主席鮑爾預定美東時間周四下午 2 點發表本周另一場談話。他周三未對貨幣政策發表看法，但呼籲 Fed 經濟學家在預測經濟方面，應該靈活行事。

黃金對美國升息極為敏感，因為黃金本身不孳息，當利率上升，就會提高持有黃金的機會成本。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Steible 說：「黃金從以哈戰爭中獲取的風險溢酬正在降低。如果衝突明顯加劇，黃金可能再次獲得一些上漲動能。」

由於中東衝突刺激避險需求，金價 10 月大漲逾 7%。

鈀金下挫，盤中觸及五年低點每盎司 1007.73 美元，白金也下跌 2.8% 至每盎司 866.31 美元。

道明的 Ghali 表示，鈀金市場上，需求正在快速消失，主因是內燃式引擎汽車的生產減少，在汽車觸媒零件的地位也被白金取代。這兩種金屬都用於汽車廢氣排放控制裝置上。