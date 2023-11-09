美股重點新聞摘要2023年11月09日

今日操盤前瞻

美股財報 (11/8 盤後)：迪士尼 (DIS)、安謀 (ARM)

中國 10 月 PPI、CPI

美國上週失業金數據

巴拿馬運河塞船問題未解 快速通關費飆至近 400 萬美元

巴拿馬運河因乾旱而壅塞情況已持續一段時間，不但未能緩解，現在情況似乎變得更嚴重，有業者透露，為了免去排隊之苦，支付將近 400 萬美元 (約新台幣 1.29 億元) 以便快速通關。閱讀全文...

迪士尼 Q4 獲利超越預期 擴大削減成本 20 億美元 盤後漲逾 3%

迪士尼 (DIS-US) 周三 (8 日) 盤後公布 2023 會計年度第四季獲利超出預期，部分歸功於 ESPN + 的獲利，以及主題樂園的持續增長，但廣告營收減少仍令營收承壓。閱讀全文...

Fed 主席鮑爾未發表貨幣政策看法 呼籲經濟學家預測方法要靈活

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (8 日) 在慶祝 Fed 研究與統計部門成立 100 周年的會議上開幕致詞，他呼籲經濟學家在預期模型上保持靈活性，但並未就未來貨幣政策或經濟前景發表評論。閱讀全文...

美銀：美國經濟正走向軟著陸 估 Fed 下月再升息 1 碼

美國銀行 (BAC-US) 執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 周三 (8 日) 表示，預估美國經濟將軟著陸，在消費者支出和商業借貸放緩的情況下能避免經濟步入衰退。該行經濟學家預估，美國聯準會 (Fed) 將在 12 月再升息 1 碼 (25 個基點)，終點利率落在 5.50% 至 5.75% 區間。閱讀全文...