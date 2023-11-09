〈紐約匯市〉美元兌歐元持穩 日元匯價再貶破151至一周低點

美元兌歐元周三 (8 日) 保持穩定，日元匯價連三個交易日走低，盤中再貶破 151 關卡，觸一周低位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.02%，至 105.56。對聯準會 (Fed) 已完成升息行動的信心，上周令美元遭遇大幅拋售。

Scotiabank 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「美元很容易受到未來數據疲軟的影響。市場正在從年中以來的逢低買進美元，轉向逢高賣出的環境。」他認為，美元盤整的情況可能會持續更長一段時間。

Fed 研究和統計部門周三慶祝成立 100 周年，主席鮑爾 (Jerome Powell) 到場致開幕詞，但未就貨幣政策發表評論。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，期貨顯示 1 月再升息的可能性約 17%，最快 3 月降息的可能性為 18%。

歐元小漲近 0.1% 至 1.0709 美元，止步連二貶。稍早數據顯示，歐元區 9 月零售銷售較上季下滑 0.3%，一度使歐元遭受打擊。

富國銀行 (Wells Fargo) 經濟學家 Nick Bennenbroek 稱：「消費者和投資支出的前景好壞參半，使歐元區非常接近衰退。」

美元兌日元升 0.5% 至 151.03 日元。隨著日元貶至一周來最低水準，投資人仍對日元可能受到的任何干預保持警惕。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 表示：「明顯地，我們又回到干預區間。過去兩個交易日的變動率相當大，若美元兌日元再次大幅上漲，將敲響干預警鐘。」

英鎊本周稍早觸及七周高點後，周三下跌 0.11% 至 1.2286 美元。

澳幣再跌 0.50% 至 0.6403 美元，其前一交易日重貶 0.8%，創下約一個月來最大單日貶幅。

澳洲央行周二將利率調升至 12 年高點，因通膨難降，澳洲央行被迫在連續 4 個月按兵不動後，重新恢復升息，但也淡化進一步收緊政策的可能性。

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