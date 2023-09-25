路透：越南計劃重啟稀土礦場 挑戰中國霸主地位

據相關企業透露，越南計劃在明年重啟其最大稀土礦場，這項由西方國家支持的計畫，力圖打破中國在關鍵原料的霸主地位。

據《路透》報導，澳洲 Blackstone Minerals 高層主管 Tessa Kutscher 表示，越南政府打算在年底前對 Dong Pao 礦場多個區域展開招標，Blackstone 計劃至少競標一個特許權。

Kutscher 表示，如果 Blackstone 成功中標，投資金額將達到 1 億美元左右。她說，正在與電動車製造商 VinFast、Rivian 等潛在客戶洽談，討論固定價格合約。這種合約可以保護供應商免受價格波動影響，並保證買家擁有安全供應鏈。

Blackstone 合作夥伴、越南主要稀土精煉廠 Vietnam Rare Earth JSC 董事長 Luu Anh Tuan 則指出，招標時間可能會改變，但越南政府計劃明年重啟 Dong Pao 礦場。

在越南打算重啟 Dong Pao 礦場之際，許多國家擔心中國對戰略礦產的控制，以及中國與西方國家的爭端，可能會導致稀土供應中斷。許多國家會有這種擔憂，也不難理解。中國政府在今年祭出金屬鍺、鎵出口限制，且中國政策顧問警告，這恐怕「只是起手式」。

美國地質調查局的數據顯示，越南擁有全球第二大稀土礦藏，僅次於中國，但多數礦藏仍未開發，主因是中國幾乎壟斷全球市場，導致越南投資受阻。

12 名企業高層、投資人、分析師及外國官員在接受《路透》訪問時談到越南的計畫，他們說，這些投資表明，近期透過降低供應鏈風險減少對中依賴的言論，正在轉為實際行動。一些受訪者坦言，在越南建立稀土中心有難度，但他們也說，這項策略能讓越南成為市場重要參與者，緩解戰略擔憂。