邑錡前三季EPS 1.39元 加速開發無人機相機模組與雲台系統

邑錡 (7402-TW) 今 (8) 日公布最新財報，第三季稅後純益 2025 萬元，季減 10.77%，年減 25.27%，單季每股純益 0.6 元，前三季稅後純益 4315 萬元，每股純益 1.39 元，公司指出，創新 ODM 加速軍工無人機載具相機模組與雲台系統開發，同步開發為自有品牌產品，放眼全球軍工市場創造營收表現。

同時，邑錡的自有品牌 Brinno 縮時相機部分，自有晶片新機種 BCC300 系列已全球鋪貨，市場需求穩定持續挹注品牌營運。

邑錡第三季營收 1.54 億元，毛利率 30.37%，季減 4.16 個百分點，年減 2.05%，稅後益 2025 萬元，季減 10.77%，年減 25.27%，單季每股純益 0.6 元。

邑錡前三季營收 4.28 億元，毛利率 33.28%，年增 3.95 個百分點，稅後純益 4315 萬元，年減 27.65%，每股純益 1.39 元。

邑錡指出，2023 年前三季創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務比重分別為 64%、36%，自有品牌縮時相機導入自有晶片已提升毛利，雖 ODM 佔比提高影響利潤但仍保有整體毛利率達 33%，有效挹注獲利。

邑錡已和無人機國家隊雷虎科技 (8033-TW) 簽署無人機載具相機開發合作備忘錄，持續加速國內雷虎軍用無人機雙光相機模組與雲台系統開發，預計 2024 年第一季提供樣品送測。同時邑錡陳世哲董事長也親自於 10 月前往美國華盛頓特區軍工展，向多家關係緊密的軍工廠商展示自行開發的微光智慧眼鏡原型機，獲得正面迴響，更將確定邑錡開發軍工產品的信心，將加速於明年推出自有品牌的軍工影像產品，可同時銷售給海內外軍工客戶，替公司營運創造更高獲利。

邑錡 Brinno 自有品牌 OBM 縮時相機部分，自有晶片新品 BCC300 系列持續在通用型市場如農業，畜牧業與學術研究領域被廣泛使用，高階機種 BCC2000 Plus 系列出貨穩定，搭配 9 月在德國 IFA 展新推出的太陽能充電組 ASP1000-P，讓原有建築工程縮時相機升級為永續供電解決方案，在日照充足環境下實現拍攝不中斷，省卻需要佈電或是更換電池的不便，此功能升級配件也同步帶動原有機種銷售表現。