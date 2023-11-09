〈台股盤前要聞〉台台併好日子敲定、10月定期定額再創高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台灣大與台灣之星合併案合併基準日出爐，擬訂為 12 月 1 日，也象徵年底前電信產業將重回三雄局面；台股月線連 3 黑，但仍不減散戶熱情，台股 10 月定期定額投資金額 95.71 億元，續創新高。以下是今 (9) 日必看重要財經新聞。

新電信三雄時代來臨 台灣大與台灣之星合併基準日 12/1

台灣大 (3045-TW) 與台灣之星合併案今年 10 月初通過公平會審查，雙方昨 (8) 日公告合併基準日擬訂為 12 月 1 日，也象徵年底前電信產業將重回三雄局面。閱讀全文...

不怕月線連 3 黑 10 月定期定額 95.71 億元續創新高

台股月線連 3 黑，但仍不減散戶熱情，根據證交所統計，台股 10 月定期定額投資金額 95.71 億元，不僅金額續創新高，也較 9 月增加 4.94%，顯示散戶對台股熱情並未消退。閱讀全文...

中華電擬斥 15.5 億元參與將來銀行私募 持股比例增至 46.33%

中華電 (2412-TW) 董事會昨 (8) 日決議認購將來銀行私募普通股，擬取得 1.55 億股、交易金額不超過 15.5 億元，持股比例將從 41.9%，提升至不高於 46.33%。閱讀全文...

力旺成熟製程庫存調節告段落 Q4 營收向上 明年啟動新一輪成長

IP 大廠力旺 (3529-TW) 昨 (8) 日召開法說會，董事長徐清祥表示，成熟製程的庫存去化已告一段落，權利金將重啟成長，加上授權案件不斷增加，第四季營收會優於第三季，明年隨著公司各項技術有顯著成長，將啟動新一輪成長循環。閱讀全文...

宏碁攜手中研院 開發免疫抗原預測 AI 模組、個人化 mRNA 疫苗

癌症已經連續 41 年高居國人首位死因，隨著醫學進步，更有效的癌症療法成為醫療領域的研究重點。宏碁 (2353-TW) 與中研院簽署合作備忘錄，藉由雙方擅長的技術，開發免疫抗原預測 AI 模組，以及個人化 mRNA 疫苗。 閱讀全文...

華航 Q3 獲利年增逾 17 倍 前三季 EPS 1.15 元

華航 (2610-TW) 昨 (8) 日公布第三季財報，稅後純益 22.97 億元，季減約 30%，年增 1723.9%，每股純益 (EPS)0.38 元，前三季稅後純益 68.98 億元，年增 90.62%，EPS 1.15 元。閱讀全文...