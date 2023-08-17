邑錡介入軍工應用 卯足勁開發無人機相機 將占明年4成營收

已與無人機國家隊雷虎科技 (8033-TW) 簽署無人機載具相機開發合作備忘錄的邑錡 (7402-TW) ，最快明年第二季、第三季開始出貨，同時此一由雲台加上兩具相機的光學模組，也獲美國軍工客戶訂單，明 (2024) 年出貨量至少有 2000 套，估達 6 億元，單一產品所貢獻的明年營收就接近邑錡 2022 年一整年的營收。

同時，邑錡也獲美國軍工第三家客戶瞄準器中影像處理系統訂單，預計今年 9 月起開始交貨，10 月提升交貨量到 1000 套，2024 年啟動瞄準器整機出貨，屆時業績貢獻會再攀升。

邑錡 2023 年上半年營收 2.74 億元，毛利率 34.91%，年增 7.07 個百分點，上半年稅後純益達 2290 萬元，年減 27.39%。每股純益 0.77 元。

邑錡對無人機相機系統的開發案進行態度積極，除本身既有核心技術之外，近期並透過與原有合作關係的美國軍工熱影像與微光影像模組合作夥伴支援，傾全力開發符合台灣與美國軍工需求的光學影像模組銷售，在台灣的部分，預計在今年年底前完成送樣。

由於軍工系統產品進入門檻高，毛利率也佳，邑錡目前也成立專屬團隊負責此一業務開發，除台應灣市場的需求之外，最主要還是看上具規模的美國龐大市場，邑錡董事長陳世哲指出，隨著邑錡對無人機相機系統的出貨，預估 2024 年軍工應用產品占營收比重將達 40%，2025 年比重更將提高到 50%。

邑錡 2023 年上半年創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務比重分別為 61%、39%，預估全年比重維持 60% 與 40%，2023 年全年營收持平於去年水準，2024 年則因開發軍工產品的銷售有利大幅推升營收，法人估營收將成長到 15 億元，預期獲利增幅會更高。