邑錡上半年EPS 0.77元 力拚年底送樣無人機相機系統

已與無人機國家隊雷虎科技 (8033-TW) 簽署無人機載具相機開發合作備忘錄的邑錡 (7402-TW) 今 (9) 日召開法說會，邑錡 2023 年上半年稅後純益達 2290 萬元，每股純益 0.77 元，公司並力拚年底送樣無人機相機系統。

邑錡對無人機相機系統的開發案進行態度積極，除本身既有核心技術之外，近期並透過與原有合作關係的美國軍工熱影像與微光影像模組合作夥伴支援，傾全力開發符合台灣與美國軍工需求的光學影像模組銷售。

邑錡 2023 年第二季營收 1.77 億元，毛利率 34.53%，季減 1.09 個百分點，年增 4.84 個百分點，稅後純益 2269 萬元，季增 107 倍，年減 16.52%，每股純益 0.72 元。

邑錡 2023 年上半年營收 2.74 億元，毛利率 34.91%，年增 7.07 個百分點，上半年稅後純益達 2290 萬元，年減 27.39%。每股純益 0.77 元。

邑錡 2023 年上半年創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務比重分別為 61%、39%，自有品牌 OBM 導入自有晶片新機種銷售拉抬獲利。同時，邑錡 2023 年 7 月營收為 7020 萬元，月成長 39.7%，年成長 6.5%，並創下同期新高與 15 個月來新高表現，累計 2023 年前 7 月營收達 3.4 億元，年減 18.2%。

邑錡指出，自有品牌 Brinno 縮時相機部分，導入自有晶片之新機種 BCC300 系列市場需求強勁且料況穩定，可持續挹注品牌營運；創新 ODM 美國教育智慧裝置與微光航海影像裝置皆穩定出貨；且持續投入資源於軍工無人機載具相機模組與雲台系統開發，開拓創新市場挹注營收表現。