邑錡獲美方盟友支援 全力搶進軍工無人機相機模組市場

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 在與無人機國家隊雷虎科技 (8033-TW) 簽署無人機載具相機開發合作備忘錄後，美國軍工熱影像與微光影像模組策略合作夥伴原廠支援，將全力開發符合台灣與美國軍工需求的光學影像模組。

邑錡董事長陳世哲今 (15) 日在股東會中指出，此一符合軍工需求的光學影像模組開發案，將搭配自行開發的無人機雲台載具，成為極具潛力的無人機熱影像相機模組，有望開拓全新市場創造營收。

同時，邑錡也與雷虎科技高層及研發團隊密集開會，將加速推進無人機相機系統合作開發案，同時尋求機會與無人機軍工產業進行垂直整合，開拓創新市場挹注營收表現。

邑錡去 (2022) 年稅後純益達 5677 萬元，創新高，年增 50.51%，每股純益達 2.18 元，對於去年股利，股東會今天通過配發每股現金股利 1.4 元及每股股票股利 0.6 元，股利合計 2 元。

對於 2023 年的營運展望，邑錡除自有品牌縮時攝影機新機種的推出於全球鋪貨並積極參展之外，陳世哲也指出，5 月底已由他率領 OBM 與 ODM 業務主管與美國研發團隊，親自拜訪美國軍工熱影像與微光影像元件主要客戶高層，除了洽談全新 ODM 專案，更與兩家廠商達成共識都可提供感光元件與技術支援，協助邑錡進行軍工無人機相機模組開發。

邑錡為台灣縮時相機大廠，除具備相機整機開發能力同時也提供創新 ODM 服務協助客戶進行影像產品開發與量產，曾與國際知名軍工熱顯像儀大廠合作開發警用生命探測儀，且近年已取得美國軍工微光 AR 智能眼鏡影像模組與航海微光相機生產經驗。