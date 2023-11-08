〈財報〉雖需求降低 Under Armour大幅提高全年毛利率財測

安德瑪 (Under Armour)(UA-US) 周三 (8 日) 調升全年毛利率預期，因為這家運動服裝製造商受惠成本壓力的緩解，並嚴格控制開支，同時應對其最大的北美市場不愠不火的需求。

該公司股價今年來下跌約 29%，但由於第 2 季獲利超過分析師預期，該公司股價在周三盤前交易上漲 2%。

由於疫情期間供應鏈中斷以及俄羅斯和烏克蘭戰爭造成的供應鏈中斷，許多跨國公司的貨運和原料成本正在放緩。

該運動服飾品牌目前預計年度毛利率將上漲 100-125 個基點，而先前的預期為上漲 25-75 個基點。

該公司還預計其銷售、一般和管理費用將持平或略有下降，而先前的預測為持平或略有上升。

這有助該零售商抵消了為吸引顧客而推出大幅折扣帶來的打擊，因為許多面臨利率上升和通貨膨脹的人減少了在昂貴的服裝和鞋類上的支出。

Under Armour 財報顯示當季北美銷售額下降 2%，批發收入下降 1%。

Under Armour 目前預計 2024 財年淨收入將下降 2% 至 4%，而之前的預期為持平或略有上升。

LSEG 數據顯示，該公司第 2 季每股獲利 24 美分，超過分析師預期的 21 美分，而營收 15.7 億美元符合預期。