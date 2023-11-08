〈愛立信5G趨勢〉全球消費者5G報告提四大趨勢 5G重塑網路使用行為

愛立信今 (8) 日發布《2023 全球消費者 5G 報告》並提出四大趨勢，包含 5G 用戶滿意度超越網路覆蓋範圍、5G 正在重塑影音串流服務及 AR 的使用行為、關鍵場所的 5G 效能影響消費者忠誠度，以及 5G 消費者願意為差異化網路服務支付額外費用。

愛立信最新報告探索 5G 智慧手機用戶滿意度及忠誠度，調查全球 28 個市場，包含台灣、日本、韓國、新加坡、澳洲、中國大陸、德國、英國和美國等地，反映出全球約 15 億消費者的觀點 (包含約 6.5 億的 5G 用戶)。

該報告發現，隨著 5G 擴大部署，全球 5G 用戶平均滿意度較去年增長 10%，而網路表現與體驗將是驅動消費者滿意度的重要關鍵。其中，影響消費者滿意度的因素正在發生變化，尤其是 5G 早期採用者中，關注重點從 5G 覆蓋範圍轉向更加注重應用體驗，如影音串流品質、行動遊戲 / 視訊通話體驗以及 5G 速度的一致性。

愛立信表示，在體育館、展演場館和機場等高密度人流的重要場所，5G 用戶因連接體驗不佳而考慮更換營運商的可能性會提高三倍，進一步探究更換營運商原因，45% 消費者會為了追求更好的 5G 網路表現而選擇跳槽，包含網速、室內 / 外的收訊覆蓋範圍以及穩定的網路連接等，台灣則有 5 成消費者認為網路表現是選擇電信服務供應商的最重要考量，並有 11% 的消費者希望擁有創新資費方案，兩者皆高於全球平均。

愛立信提到，5G 的網路能力增進高畫質影音及沉浸式服務的使用，過去兩年 5G 使用者在增強影音內容的時間平均增加 47%；自 2020 年底以來，每天使用 AR 應用的用戶數量翻倍成長，隨著電信商將豐富的媒體內容與 5G 資費方案綑綁銷售，也推升用戶數據用量。