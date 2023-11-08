緯軟搭AI浪潮 前三季獲利創高、10月營收續寫新高

緯軟 (4953-TW) 受惠互聯網和電動車趨勢，前三季稅後純益達 4.18 億元，年增 6.99%，每股純益 (EPS) 6.13 元創同期新高，進入第四季後，緯軟淡季不淡，10 月合併營收續寫新高紀錄，緯軟表示，樂觀看待 AI 長線發展潛力。

緯軟第三季合併營收 22.2 億元，季增 4.4%，年增 6.8%，連續三季創新高記錄，毛利率 20.54%，而營業利益 1.59 億元，季增 7.1%，年增 0.3%，營益率為 7.16%，年減 0.46 個百分點；稅後純益 1.63 億元，年增 12.29%，EPS 為 2.29 元。

緯軟前三季合併營收 64.03 億元，年增 9.3%，毛利率 20.1%，營業利益 4.41 億元，年增 1.3%，營益率 6.89%，年增 0.55 個百分點，稅後純益 4.18 億元，EPS 6.13 元，呈現營收、毛利、營業利益、稅後純益均創同期新高記錄。

展望第四季，緯軟甫公布 10 月合併營收 7.72 億元，月增 0.41%，年增 14.88%，不僅淡季不淡，更寫單月新猷，緯軟指出，短期雖面對景氣復甦不確定性的挑戰，但長期來看，IT 技術不斷推陳出新，許多龍頭企業已提出 AI 大模型的計畫或相關落地應用，樂觀看 AI 長線發展潛力。