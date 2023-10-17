中華電攜手聖保祿醫院 打造全台首座5G緊急救護綠色廊道

中華電 (2412-TW) 宣布與聖保祿醫院合作，首度為緊急救護系統導入 5G 網路切片先進服務，確保頻寬資源有效分配和基地台資源彈性調度，在救護車進入聖保祿醫院前必經路段提供專屬頻寬，打造全台首座「5G 緊急救護綠色廊道」，確保救護車上即時影像和傷患生命數據的順暢傳輸。

中華電透過國發會 5G 智慧城鄉補助計畫完成精準醫療緊急救護系統，藉由 5G 通訊實現救護車上即時資訊上傳急診室戰情系統，有助於醫院提前掌握到院前傷患的狀況，並提早安排治療計畫。

聖保祿醫院醫療副院長王豐林表示，急診室的醫護人員總是在與時間賽跑，過往緊急救護多半需等患者送至醫院後，再由醫院急診室進行評估及處置。此次與中華電信合作，透過 5G 網路切片先進服務的通訊技術，可將患者在救護車上的處置及相關的生理資訊即時回傳至急診室，做為檢傷護理師或急診醫師處置參考，藉此爭取更多救護時間。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元指出，中華電信在智慧醫療領域不遺餘力，此次與聖保祿醫院合作導入 5G 網路切片先進服務，避免患者的重要資訊因為網路滿載而導致延遲，確實減少救援時間並增加準確度，挽救更多的生命。

中華電信 5G 網路切片先進服務為緊急救護系統帶來了重大突破，有助醫護人員挽救更多生命，提高救護效率，推動 5G 技術在醫療領域的實際應用。中華電信除了將持續與國內醫院合作，建立院內、院外的智慧醫療創新應用，也將致力於推動 5G 網路切片先進服務技術，協助不同的應用場景建立專屬的網絡系統。