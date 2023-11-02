〈中華電法說〉5G用戶數衝破300萬戶 企業客戶業績仍有望達標

中華電 (2412-TW) 今 (2) 日召開法說，針對 5G 用戶數，總經理林昭陽表示，目前 5G 用戶數超過 300 萬戶，且維持穩定成長；企業客戶事業群雖然去年有大型專案墊高基期，不過預期業績仍有望達標。

林昭陽補充，5G 用戶數與滲透率成長趨勢符合預期，此外，從行動服務收入來看，今年前 9 月年增幅約 6-7%，優於同業的 3-5%，加上用戶流失率僅 0.4%，也是業界最低，顯示中華電信的銷售策略帶動行動服務收入增加。

企業客戶事業群方面，隨著後疫情時代，消費者恢復正常生活，導致語音收入下滑，加上去年第三季有 4 億元大型專案挹注，墊高基期，中華電企業客戶事業群第三季稅前盈餘年減 11.8%。

林昭陽指出，企業客戶事業群的整體業務前景樂觀，加上整體市場轉佳、需求持續增加，仍樂觀看好 ICT 等業務表現。

回顧第三季營運成果，董事長郭水義表示，個人與家庭事業群部分，行動服務營收年增 6.9%，連續 30 個月成長，行動 4G 升 5G 月繳金額提升也維持 44% 年增長。此外，行動服務營收市占率過 40%、客戶數市占率也成長至 37.1%。

國際事業群營收維持雙位數成長，此外，中華電信持續加速全球佈局，分別與波蘭電信公司 EXATEL 和泰國 Overbrook 醫院簽署合作備忘錄，將台灣的成功模式複製到全球市場。