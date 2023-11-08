利差交易盛行 日元兌亞洲貨幣逼近多年低點

利差交易盛行之下，日元跌跌不休，如今貶勢蔓延到美元以外貨幣，無論是兌歐元以及韓元、星元等亞洲貨幣，匯價都逼近多年低點。

美國長債殖利率在 10 月底觸及 5%，創 16 年新高，截至周一回落到 4.6%。由於市場預期聯準會 (Fed) 已完成升息，代表日本和美國的殖利率差現階段看起來不會再擴大，日元頹勢暫時止住，周三 (8 日) 亞洲盤中報 150.49 日元兌 1 美元。今年低點是 10 月 31 日出現的 151.74。

但日元相對於其他貨幣卻未能止貶。日元兌歐元匯價周二盤中一度觸及 161 日元兌 1 歐元，是 2008 年 8 月以來最弱。日元兌澳幣則觸及 97 日元兌 1 澳幣，是四個半月以來的低谷。

日元兌星元周二貶到 111 日元兌 1 星元，是 1985 年以來最低，日元兌韓元周二貶破 0.12 日元兌 1 韓元，為 2008 年 1 月迄今最低。日元對上巴西、南非等商品貨幣，也都觸及今年低點。

日元相對其他貨幣比美元還若，反映的事全球金融市場投資情緒的好轉。投資人原本擔心，美國利率驟升會傷害全球經濟，甚至引發資金大舉撤離風險資產，但在 Fed 會議後，市場風向轉變，投資人開始買進美國公債，使長債殖利率下滑。

野村證券外匯首席策略師 Yujiro Goto 說：「包括匯市在內的市場波動性下降，讓日元的利差交易更加吸引人。」

利差交易通常從市場上借入殖利率較低的貨幣，和買入高收益貨幣。交易通常對應的是短期利率，因此在日本銀行 (央行) 的寬鬆政策下，日元成為利差交易的融資貨幣熱門選項。

Okasan 證券資深策略師 Rikiya Takebe 說：「日銀總裁植田和男本周一的發言，讓許多人認為日本將維持超低利率一段時間。如果市場焦點在利差上，就沒有不買進日元的理由。」

不過，市場上也有不少人忌憚日本政府或央行出手干預匯市。三菱 UFJ 摩根士丹利政策首席外匯策略師 Daisaku Ueno 說：「非美貨幣通常比較不會有政府干預的情況，也是拋售日元時經常搭配的貨幣。」