德銀分析師：日元很弱 就像土耳其里拉及阿根廷披索

德意志銀行周三 (1 日) 的一份報告稱，日元的基本面非常疲軟，可以與全球表現最差的一些貨幣相提並論。

德銀全球外匯研究主管 George Saravelos 在報告中寫道：「簡單看一下日元的驅動因素—殖利率和外部帳戶，就會發現日元與土耳其里拉和阿根廷披索處於同一陣營。」

他強調，日本為捍衛日元採行的干預，「往好了說會無效，往壞了說，只會讓情況變得更糟」。

以兌美元的跌幅來看，日元和其他兩個貨幣還是有相當大的差距，日元今年以來下跌 15%，而里拉及披索已經分別跌了 51% 及 97%。

但 Saravelos 表示，就日元而言，其問題是日本央行獨特的殖利率曲線控制，以及央行拒絕升息的直接結果，導致實際殖利率創歷史新低。

他補充說，日元疲軟的另一個驅動因素是國際收支，也是由於日本央行。他形容，日本央行基本上策畫國內投資者「緩慢外逃到外國資產」，並指出日本政府債券相對缺乏吸引力。

Saravelos 說：「如果你是日本人，當你可以購買實際殖利率為 3% 的 5 年期美國國債時，購買名義殖利率為 50 個基點的 5 年期日本國債有什麼意義呢？」

Saravelos 認為，日本官員的任何匯率干預都可能會進一步提振美元。他預計，隨著經通膨調整後的日本殖利率進一步跌至負值區域，日本的資本外流將加速。

為了穩定貨幣，Saravelos 建議日本央行應開始升息，並取消量化寬鬆政策。 否則，如果國內投資人開始質疑央行採取行動的意願，日元波動將會加劇。