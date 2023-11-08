〈美股盤後〉美債殖利率下滑 標普連七紅 接近4400點大關

儘管人們越來越懷疑聯準會是否會升息，但美債殖利率下跌支撐股市，美股主指週二 (7 日) 收高，微軟創歷史新高，AMD、博通和英特爾在《晶片法案》提供資金之前，股價上漲約 2%。標普週二收紅 0.4%，自 2021 年 11 月以來首次連續第七個交易日升勢。

美債殖利率曲線走升，10 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.57%。2 年期美債殖利率下跌 2 個基點至 4.92%。

政經方面，聯準會官員週二陸續發表談話。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二表示，政策制定者尚未贏得對抗通膨的勝利，如果需要，他們將考慮進一步收緊政策。芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，官員們不想「預先做出」利率決定。

聯準會理事鮑曼表示，她仍然認為央行需要升息以遏制通膨，但她補充說，自 9 月以來，美債殖利率飆升，導致金融狀況趨緊。聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 稱，較高殖利率已收緊金融狀況，可能會消除進一步升息的部分動力。

地緣政治方面，以色列國防軍 (IDF) 證實，自戰爭爆發以來，已有 30 名以色列士兵在加薩的戰鬥中喪生。目前，已有超過 10,000 名加薩人 (其中大部分是平民) 被殺害。儘管美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡通話討論戰術性停火的可能性，內塔尼亞胡重申，除非哈瑪斯同意釋放以色列人質，否則加薩不會停火。

美股週二 (7 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，非必需消費品和資訊科技領漲，能源股收黑墊底。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走高。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.55%；Meta (META-US) 上漲 0.96%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.45%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.13%。

道瓊成分股漲跌不一。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.16%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.13%；Nike (NKE-US) 上漲 1.97%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.76%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.64%。

費半成分股逾半收高。高通 (QCOM-US) 上漲 0.66%；輝達 (NVDA-US) 上漲 0.45%；美光 (MU-US) 跌 0.16%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.98%；AMD (AMD-US) 上漲 1.52%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.62%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.21%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.25%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.41%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.45% 至每股 181.82 美元。傳蘋果上週曾短暫喊停明年 iPhone、iPad、Mac 和其他設備軟體更新的研發，以便根除程式碼中的問題。

微軟 (MSFT-US) 收紅 1.12% 至每股 360.53 美元，登歷史新高，連續第 8 個交易日上漲，這是自 2021 年 1 月 28 日以來最長連漲紀錄。

億航智能 (EH-US) 下滑 12.70% 至每股 13.06 美元。放空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 週二狙擊中國一家智慧型自動駕駛飛行器科技企業億航智能，指出該公司似乎有嚴重的可信度問題，存在空訂單和虛假銷售。

Ventyx Biosciences (VTYX-US) 暴跌 80.62% 至每股 2.73 美元，此前該生技公司表示，由於療效結果未達到支持進一步開發的內部目標，將終止 VTX958 治療斑塊型乾癬和乾癬性關節炎的 2 期試驗。這項更新促使富國銀行下調評級。

影音軟體公司 Vimeo (VMEO-US) 公布第三季營收好於預期並上調全年調整後 EBITDA 指引後，該股猛升 6.27% 至每股 3.56 美元。

雲端軟體公司 Datadog (DDOG-US) 飆高 28.47% 至每股 102.20 美元，Datadog 第三季財報優於預期並上調全年預期。

Uber (UBER-US) 勁揚 3.70% 至每股 49.92 美元，Uber 週二預測第四季調整後核心利潤和總預訂量將高於市場預期，並押注假日旺季將提振對其叫車和送餐服務的需求。

華爾街分析

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Arthur Hogan 表示：「如果幾天內股市呈現震盪，他不會感到驚訝，因為市場消化上週債券和股票的巨大波動，同時投資人也在等待下一輪重大催化劑。」

Wolfe Research 策略師 Rob Ginsberg 警示：「11 月初的反彈可能很快就會停止，自 7 月高點以來的每次反彈都在觸及新的 1 個月高點之前停滯不前，然後又跌至 1 個月新低，這是下滑趨勢的定義。」

Edward Jones 高級投資策略師 Mona Mahajan 樂觀表示：「隨著殖利率走低，市場成長部分往往會出現更大的反彈，油價降溫也可能有助於提振通膨情緒。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主