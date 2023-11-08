經濟成長是否放緩？電動車股潰堤 工業股也鬧股災

市場對汽車業第三季業績的回響糟糕，連帶對工業數據的反應也不佳。目前汽車產業的悲觀論點主要在特斯拉 (TSLA-US) 公布令人失望的財報後蔓延開來。

特斯拉 10 月 18 日公布財報後，股價挫逾 9%，上個月特斯拉跌幅更達 20%，係因經濟放緩、利率上升和其他公司的示警，投資人對電動車需求成長更加擔憂。

福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US)、福斯和賓士最近幾周均發布了電動車需求黯淡的訊息。汽車供應商安森美半導體 (ON Semiconductor) (ON-US) 第四季的營收財測也低於華爾街估值。

截至周二 (7 日)，安森美半導體過去一個月來下跌 27%，福特和通用同期分別下跌 16% 和 8%，就連沒有發布訊息的充電公司 ChargePoint (CHPT-US) 同期跌幅也達 31% 之多。

在電動股崩潰之際，工業股也同樣出現裂痕。

空氣化工公司 (APD-US) 因第三季獲利令人失望，股價應聲下挫逾 12% ；自動化硬體和軟體供應商 Emerson Electric (EMR-US) 周二發布財報後，因 2024 會計年度的預測不及分析師預期，股價跌逾 7%。

不僅如此，Rockwell Automation (ROK-US) 和 Caterpillar (CAT-US) 的股價也在財報公布後下挫，過去一個月分別下跌 12% 和 13%。

Emerson 財務長 Michael Baughman 在電話會議上指出，雖然財報令人失望，但仍存在成長跡象，2024 年營收將年增 4% 至 6%，「持續看到美國與全球各地的製造業回流。」

美國製造業回流，部分原因是新建汽車工廠、電池工廠以及汽車電氣化和再生能源的其他投資。投資者如今似乎開始擔心，與電動車相關的疲軟將開始在非汽車公司的業務中顯現出來。

Evercore ISI 分析師 Stephen Richardson 在有關空氣產品公司的報告指出，「創新者的處境越來越艱困」。

空氣產品公司生產用於工業製程的氣體，雖然投資者對氫的潛力感到興奮，因為氫能可望減少交通運輸中化石燃料的使用，從而促進經濟成長，但該分析師指出，現在「鑑於融資成本上升和項目成本通膨，市場顯然對再生能源項目普遍持懷疑態度」。

雖然 Richardson 談論的是再生能源項目，但所有需要融資的巨額資本支出都面臨風險，無論是與氫、電動車電池或其他相關項目。

市場可能擔心過頭，因為電動車銷量仍在增長，車廠仍在重金開發新工廠、設備和基礎設施，且這些支出都與下述三項法案無關：即《晶片法案》、《基礎設施投資和就業法案 (IIJA)》以及《降低通貨膨脹法案 (IRA)》，這些是旨在促進美國製造業和減少對化石燃料依賴的三項聯邦立法。

凱斯紐荷蘭工業集團 (CNHI) 執行長 Scott Wine 指出，這係因等這些法案通過，企業早已準備好了，因此，該支出將會是未來幾年「持續的饋贈」。

CNHI 在公布第三季數據後，周二收挫近 11%，係因該公司獲利低於預期，疲弱點來自巴西農業市場，該處農民正在應對高通膨。

或許一切並未那麼糟， 投資者還需要一段時間才能釐清電動車和再生能源成長是否放緩，亦或是更令人擔憂的趨勢即將開始。