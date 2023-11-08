商品需求影響 美9月貿易逆差超預期擴大至615億美元

美國商務部周二 (7 日) 公布的貿易數據顯示，美國 9 月貿易逆差較上月擴大 4.9%，至 615 億美元，高於經濟學家預期的 598 億美元，主因是美國消費者對外國商品的需求依然堅挺，而美國對中國貿易逆差則小幅增加。雖然有小幅增長，但美國貿易逆差仍然接近三年來低位，今年可能創下自 2020 年以來最小增幅。

根據數據，在未經通膨調整的情況下，美國在今年 2 月的進口額創下歷史紀錄，出口也增至逾一年以來新高。由於就業市場持續火熱以及低失業率，美國消費者對外國製造的手機、汽車的需求仍堅挺。儘管如此，今年最後三個月，美國和全球經濟面臨的不利因素越來越多。

經濟學家預期，隨著就業市場開始降溫，第四季的消費者支出將出現明顯回落。此前公布的 10 月就業報告顯示，就業市場已經開始出現疲軟跡象，同時國外經濟成長乏力，包括英國、德國等地經濟衰退風險增加，可能會導致國外市場對美國產品的需求減弱。

同時，美國進口增加反映出消費品以及電腦零組件等資本財進口增加。此外，石油和農產品上月出口增加。美國 9 月對中國的商品貿易赤字小幅增加，過去一年以來變化幅度不大。美國對墨西哥的貿易赤字則收窄至 3 月以來最低。

數據顯示，經過通膨調整後，美國 9 月商品貿易赤字擴大至 865 億美元。同時，9 月美國旅遊業火爆，外國消費者來美國旅遊的支出創下 2019 年底以來最高，而美國人出國旅遊支出則距離歷史新高只差一步。

分析師預估，第四季淨出口會有小幅貢獻，但未來的整體貿易前景仍不明朗，取決於消費者需求以及美國和全球經濟成長走勢。此前，美國 8 月份的貿易逆差月減 10%，降至 583 億美元，創下近三年來新低，反映出對進口商品的需求減少。

