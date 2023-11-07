大型科技公司定向廣告將面臨歐盟更嚴格規定

在明年歐盟展開大選投票前，大型科技公司將面臨歐盟的最新規定，要求業者在其平台上明確標記政治廣告、誰支付費用、支付多少費用，以及針對哪些選舉。

歐盟會員國和歐洲議會議員周一 (6 日) 晚間同意的最新政治廣告規則，將迫使 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的 Google、Meta Platforms (META-US) 等社群媒體集團變得更加透明和負責任。

違反新歐盟規定的廣告提供者將面臨高達年營業額 6% 的罰款。

這些規則將禁止第三國實體在選舉或公投前三個月內在歐盟贊助政治廣告，並禁止根據種族、宗教或性取向來描述廣告。

負責歐洲議會這項進程的議員戈齊發表聲明表示：「新規則將使外國行為者更難傳播虛假訊息並干擾我們的自由和民主進程。」

歐盟會員國和歐盟議會議員在討論了歐盟執委會去年提出的法規草案的細節後達成協議。

所有線上政治廣告都將儲存在線上廣告儲存庫中。

戈齊說：「我們還為下次歐洲議會選舉及時確保了跨國競選活動的有利環境。」

歐洲議會將於明年 6 月舉行選舉，許多人擔心投票前的假訊息和外國干預。

歐盟範圍內的規則將在生效 18 個月後生效，預計 2025 年生效。

在此之前，監管非歧視性跨國政治廣告、包括針對歐洲政黨和政治團體的措施，將在 2024 年歐洲議會選舉中實施。