不想看廣告？傳Meta將對歐洲用戶推出每月14美元無廣告方案

根據《華爾街日報》報導，如果歐洲用戶不同意司將個資用於定向廣告，Meta (META-US) 考慮向歐洲用戶收取每月近 14 美元的無廣告版本 Instagram 費用。

Meta 試圖規避歐盟嚴格的隱私規則，提案要求用戶在行動裝置上每月花費約 14 美元，在桌面上花費高達 17 美元。歐盟數位法案要求 Meta 取得用戶的同意才能顯示針對性地投放廣告，這可能會對公司的廣告收入產生不利影響。

報導指出，Meta 已與布魯塞爾的數位競爭監管機構、愛爾蘭的隱私監管機構以及其他歐盟隱私監管機構就其提議進行討論。報導指出，該公司將該計畫命名為「無廣告訂閱」(SNA)，並希望開始實施在未來幾個月內推出。

報導表示，目前尚不清楚監管機構是否認為 Meta 的提議是個足夠的解決方案，它們可能會要求該公司提出更便宜的產品。

由於隱私規則不適用於美國，Meta 不太可能在美國引入 SNA。但今年 2 月，Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 宣布推出名為 Meta Verified 的付費驗證訂閱服務。

網路版每月 11.99 美元，iOS 版每月 14.99 美元，Meta 的 Instagram 和 Facebook 平台上的用戶將能夠出示政府 ID 並獲得藍色驗證徽章。祖克伯表示，新功能可提高跨平台的「真實性和安全性」。