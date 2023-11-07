〈進出口統計〉財政部：出口表現「黎明將至」Q4迎翻正契機

高基期效應讓出口再度翻黑，財政部今 (7) 日公布台灣 10 月出口值為 381.1 億美元、年減 4.5%，但財政部統計處處長蔡美娜說，10 月出口跌幅已較前 9 月明顯收斂，可謂「黎明將至」，預期第 4 季將迎接翻轉契機，11、12 月出口有望轉正。

蔡美娜指出，10 月出口再度翻黑主要是受高基期影響，加上全球仍受通膨、高利率環境影響，加上中國經濟仍處於疲態進而影響終端需求，不過受惠於新興科技應用挹注我外銷動能，因此 10 月出口雖然年減 4.5%，但跌幅已比前 9 月跌幅 13.8% 明顯收斂。

觀察主要出口貨類，10 月僅資通與視聽產品正成長，受 AI 及雲端服務需求挹注，單月出口值 90 億美元，較去年同期增加 37.6%；今年前 10 月出口值則年增 18.1%，是唯一出口正成長的貨類。

蔡美娜進一步指出，資通與視聽產品前 10 月出口值 639 億美元，與去年全年 647 億美元僅不到 10 億美元的差距，換言之，今年 11 月資通與視聽產品出口值將提前刷新歷史紀錄。

至於電子零組件，則是受庫存調整影響，因此 10 月出口值 156.4 億美元，較去年同期減少 7.4%，但蔡美娜認為，電子零組件有望在近期擺脫出口衰退頹勢。

在傳產貨類中，基本金屬及其製品出口值 22.6 億美元，較去年同期減少 18.4%；機械出口值 19.6 億美元、年減 18.3%；運輸工具出口值 9.2 億美元，較去年同期大減 30.7%。

蔡美娜認為，受到國際景氣低迷、廠商調整庫存等因素影響，使得海外客戶下單趨於保守，預估今年全年出口值約年減 1 成，將創下近 8 年最大跌幅則是幾成定局。

蔡美娜進一步指出，台灣今年全年出口將出現兩好、兩壞，其中兩好時我資通與視聽產品、對歐洲出口將改寫新猷；兩壞則是對中國香港、資本設備進口恐創近 14 年最大減幅。

另外，財政部預估，從季節性走勢推估，11 月出口值預期落在 372 億到 383 億美元，年增幅約落在 3~6% 之間，出口有望在 11 越重回正成長軌道。