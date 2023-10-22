2023長榮航城市馬拉松 發揚世界跑理念 吸引2.4萬人參與

2023 長榮航空城市觀光馬拉松今 (22) 日在總統府前廣場盛大開跑，吸引來自 42 個國家共 24000 名跑者，其中包括 2000 名海外跑者前來參賽，而台灣選手曹純玉作為台灣首位完賽亞運全程馬拉松賽事的女子選手，以 1 小時 18 分 30 秒的成績將 21 公里女子冠軍留在台灣，並完成長榮航城市觀光馬拉松 21 公里女子組五連霸。

長榮航今年規劃的全、半程馬拉松，以及 10 公里組皆從總統府前廣場起跑，賽道沿經過中正紀念堂、華山文創園區、花博公園、林安泰古厝民俗文物館等著名台北景點，最後再跑到大佳河濱公園，3 公里組的起終點則皆在大佳河濱公園。

長榮航今年賽事不只集結了國內優秀跑者，海外跑者也紛紛搶先衝線，全程馬拉松男、女組冠軍分別由來自肯亞的 David(2 小時 24 分 18 秒) 和澳洲的 Fien(2 小時 49 分 06 秒) 拿下。

為鼓勵更多青少年跑者挑戰自我，長榮航空城市觀光馬拉松從去年開始增設 10 公里「幼苗組」獎項，幼苗組男子冠軍為年僅 13 歲的李簡念宸，以 36 分 26 秒的成績衝線，同時也是 10 公里組第 10 名，女子組冠軍則由 14 歲的林采頡以 40 分 30 秒摘下，位居女子 10 公里總排名第 3 名。

此外，長榮航空在台東、恆春、金門、基隆、雲林舉辦 5 站「校園深耕巡迴活動」，由專業的教練透過遊戲結合體能的運動項目，讓學子在寓教於樂的訓練過程中，學習正確跑步知識，期盼以幼苗計畫帶動青少年的運動風氣。

此次長榮航在終點站大佳河濱公園貼心準備比往年更多的賽後放鬆按摩床，更首次增設更衣室，也獨家送出哩程並加碼抽機票，參賽跑者每跑 1 公里，即可獲贈長榮航空無限萬哩遊哩程 100 哩。

此外，長榮航準備歐美澳和亞洲區國際線不限航點經濟艙機票共 10 張、立榮航空國內線機票共 20 張，以及長汎假期所提供的萬元抵用券共 3 名。

長榮航自 2018 年舉辦首屆城市觀光馬拉松至今，獲得許多單位鼎力相助，今年同樣從報名費中提撥 120 萬元，捐贈予社團法人臺中市珍愛加恩關懷協會。

長榮航表示，期待能將世界跑的概念發揚光大，分別與溫哥華馬拉松、青森櫻花馬拉松、花卷半程馬拉松、布里斯本馬拉松、澳洲陽光海岸馬拉松等賽事合作。