這檔ETF規模年增近25倍 史上第六個突破500億元規模

台股加權指數面臨萬六保衛戰，不過，台股 ETF 人氣卻持續火熱，觀察 53 檔台股 ETF 規模最新變化，群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 規模一舉突破 500 億大關來到 508.32 億元，成為史上第六檔 500 億以上的台股 ETF。

群益投信說明，00919 在去年底規模僅 19.7 億元，今年來大幅成長 2497.65%，是所有台股 ETF 規模成長率最高者，顯示大盤即便走跌，穩定持續配高息的台股 ETF 仍深受投資人喜愛。

而整體來看，台股 ETF 人氣暢旺，總規模部分來到 1.26 兆元，今年來增加 3900 億左右，其中，15 檔高股息 ETF 規模增加 3304 億元。

另外，在受益人方面，總受益人連 13 周創新高，即將挑戰 600 萬人大關，今年來共增加 162 萬多人，其中，15 檔高息型增加 140 萬人，顯見台股高息 ETF 更深受台灣投資人喜愛。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，由於美債殖利率飆升，再加上油價持續上漲造成製造業成本壓力，台股進行震盪盤整，不過，預料下半年全球製造業景氣都走入築底復甦往上循環，台股整理過後會出現反彈，尤其半導體、AI 伺服器等成長動能逐步加溫，加上明年 1 月的選舉行情，仍樂觀看待台股第四季行情。