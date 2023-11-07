桂盟完成發行CB籌資10.84億元 明上櫃掛牌交易

2023 年自行車產業陷入庫存調整的陰霾下，產業營運都進入調整，但金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 則積極辦理籌資，桂盟發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 10.84 億元，將在 (8) 日上櫃掛牌交易，這也是自行車產業廠商今年以來唯一的市場成功籌資案。

桂盟擬發行有擔保 CB 籌資 10 億元案，由凱基證券主辦。主要在籌資償還 2020 年發行的 10 億元 CB(桂盟三)，此一 CB 於 2020 年 10 月 30 日發行，已在今年 10 月 30 日到期。新發行這筆 CB 的轉換價爲 130.5 元，轉換溢價率爲 102.35%。

對今年下半年業績走向，桂盟認爲，自行車雖有部分來自急單支撐，但因新車需求不振，產品組合已難回到過去，對零組件廠來說，新車製造產業今年是辛苦的一年，目前庫存繼續朝健康方向走，預計在 2024 年上半年能夠看到訂單回溫。

2023 年 9 月營收 3.52 億元，月減 11.88%，年減 44.86%，2023 年 1-9 月營收 36.84 億元，年減 35.67%。桂盟 2023 年第三季營收 11.36 億元，季減 8.02%，年減 40.75%。