〈陸港盤後〉中國10月出口降幅擴大 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周二（7 日）收盤齊跌，滬指跌 0.04%，中國 10 月出口降幅擴大至 6.4%，連續第六個月走下坡，凸顯經濟復甦的脆弱性。

滬指周二收盤跌 0.04% 報 3,057.27 點，深成指跌 0.15% 報 10,056.49 點，創業板指跌 0.47% 報 2,022.77 點；兩市成交額合計人民幣 9,930 億元，「北向資金」淨流出 45.88 億元。

媒體、券商、石油、半導體、汽車等類股走高，雲端運算、光刻機、消費電子等族群活躍；保險、鋼鐵、電力、釀酒等類股下跌。

香港恒生指數周二收盤大跌 1.65%，報 17,670.16 點，恒生科技指數跌 1.04%，報 4,055.84 點。

中國海關總署周二公布的數據顯示，10 月出口額較一年前下滑 6.4%，降幅大於 9 月的 6.2%，也遠大於經濟學家原估的 3.5%。進口額意外成長 3%。

與去年同期相比，10 月數據被扭曲，原因是去年此時的疫情封控措施擾亂了物流與生產。

投資人正在評估中國經濟復甦的可持續性。 儘管最近幾個月的數據有所改善，但在消費者和企業信心低迷的情況下，復甦動能仍然疲弱。10 月經濟數據顯示，製造業和服務業疲軟。本周官方統計數據可能會顯示，10 月消費者物價再次陷入通貨緊縮。

不過，10 月進口額年增 3%，為八個月來首度攀升，顯露內需回升跡象。

渣打銀行大中華暨北亞首席經濟學家丁爽說：「出口的情況依然脆弱。我們需要更多實際活動的數據驗證強勁進口數據是否代表內需回升。」

《彭博》經濟學家朱懌則認為，隨著刺激措施逐步顯現效果，國內製造業的需求正在回升，但不利的一面是，出口大幅下降，顯示全球需求正在減弱。 兩者放在一起，出口下滑會給經濟成長帶來下行風險。