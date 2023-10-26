〈陸港盤後〉拜登傳明會王毅 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周四（26 日）收盤齊揚，滬指漲 0.48%，利多是美國總統拜登據傳周五將接見中國外長王毅，有望為下月「拜習會」鋪路。

滬指周四收盤漲 0.48% 報 2,988.3 點，深成指漲 0.4% 報 9,566.1 點，創業板指漲 0.65% 報 1,875.86 點；兩市成交額合計人民幣 8,425 億元，「北向資金」淨流入 12.27 億元。

汽車、電力、釀酒、銀行等族群同步走高，煤炭、房地產、建材、建築、石油等類股走低。

香港恒生指數周四收盤跌 0.24%，報 17,044.61 點，恒生科技指數漲 0.31%，報 3,712.55 點。

據《路透》報導，一位知情人士透露，王毅周五將赴白宮和美國國安顧問蘇利文會面，屆時他也可能與拜登見面。

目前還不清楚兩人的互動程度，但雙方即使是非正式會晤，也將是拜登自印度 G20 峰會和中國國務院總理李強會面以來，見到的最高階中國官員。

對此中國外交部發言人毛寧在周五說：「關於王毅外長訪美的情況，我們會及時發布消息，請您保持關注。」

舊金山亞太經合組織（APEC）峰會即將在下月揭幕，美中兩國官員正致力於促成拜登和中國國家主席習近平會面。過去幾個月來，拜登不斷表達與習近平會面的期望，但中國官員至今仍不願確認習近平是否出席 APEC 峰會。

拜登在周三表示，他將遵循國際規則，在經濟、政治等層面與中國競爭，但他不會尋求衝突。