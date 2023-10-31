〈陸港盤後〉中國10月製造業PMI再陷萎縮 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周二（31 日）收盤齊跌，滬指跌 0.09%，中國 10 月製造業採購經理指數（PMI）為 49.5，再次回落至萎縮區間，非製造業數據也下滑，顯示經濟復甦依然脆弱，中國政府仍需進一步鞏固回升基礎。

滬指周二收盤跌 0.09% 報 3,018.77 點，深成指跌 0.65% 報 9,863.8 點，創業板指跌 0.48% 報 1,968.23 點，兩市成交額合計人民幣 9,183 億元，「北向資金」淨流出 47.53 億元。

煤炭、地產類股走高，保險、銀行、釀酒等族群上揚，汽車股走低，石油、家居、燃氣、電力、鋼鐵等族群同步下跌。

香港恒生指數周二收盤大跌 1.69%，報 17,112.48 點，恒生科技指數重挫 2.47%，報 3,759.16 點。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，10 月製造業 PMI、非製造業商務活動指數和綜合 PMI 指數分別為 49.5、50.6 及 50.7，較上月降 0.7、1.1 及 1.3 個百分點。經濟學家原估製造業 PMI 將達到 50.2。

9 月官方製造業 PMI 報 50.2，是 4 月以來首次回到景氣榮枯分水嶺上方。數據大於 50 ，代表景氣擴張。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，10 月受「十一」節日休假、節前部分需求提前釋放等因素影響，制造業 PMI 景氣有所回落。



《彭博》指出，雖然數據受「十一」連假影響，但數據也顯示市場需求依然疲軟。 製造業和非製造業 PMI 的新訂單指數均低於 50 點大關，代表需求萎縮。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）說：「下降的部分原因是季節性因素，但即使考慮到這一點，數據仍然有些令人失望，這代表復甦仍然脆弱。」

澳盛銀行集團大中華區首席經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）表示，由於景氣意外下行，當局仍需要推出支持成長的政策。

《彭博》首席亞洲經濟學家舒暢（Chang Shu）則認為，疲弱的數據顯示，第 3 季末疲弱態勢延續到第 4 季初。這些警訊可能會促使政府繼續提出刺激措施，央行預料會在年底前進一步降息。