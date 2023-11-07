南韓散戶只高興了一天 股市因禁空令的漲幅在周二回吐

因為突然的禁空令而在周一 (6 日) 飆升的南韓股市，在周二很快遭遇了打擊。

Kospi 指數和 Kosdaq 指數 (創業板指數)，周二盤中均下跌超過 3%，Kosdaq 甚至觸發了鎔斷。周一在南韓重啟禁空令，並持續到 2024 年 6 月的背景下，Kospi 指數大漲 5.3%，為 2020 年 3 月以來的最佳表現。

Kospi 周二收盤報 2443.96 點，較前一交易日下跌 2.33% 或 58.41 點。Kosdaq 收盤報 824.37 點，較前一交易日下跌 1.8% 或 15.08 點。

散戶在南韓股市扮演了重要的角色，而眾多投資者認為，外國機構對股市做空是一種不公平的得利，從而推動禁空令的實施。不過，分析師表示，有鑑於 2008 年以來的情況，此舉不太可能導致股市持續改善。

Kiwoom Securities Co. 分析師 Han Jiyoung 表示，在禁空令第一天大漲後，空單回補的動能可能已經耗盡。由於前一天的漲幅有些過大，空頭餘額較高的股票不可避免地會出現波動性加劇。

LG Energy Solution Ltd. 和 Posco Holdings Inc. 等一些被大舉做空的股票，周一股價飆升，但周二則變成領跌。

南韓金融委員會周日表示，將禁止股票賣空直到 2024 年 6 月，好讓監管機構「積極」改進規則和制度。但一些分析師認為，在沒有金融危機或重大外部衝擊下，突然禁止做空的時機很不尋常。特別是明年 4 月將舉行國會選舉，此舉被認為是選舉考量。

南韓的大部分賣空都是由機構投資者進行的。 但根據截至 11 月 3 日的最新交易所數據，它只占很小的市場份額很小，約為 Kospi 市值的 0.6%，占 Kosdaq 市值的 1.6%。

Daishin 證券公司研究員 Kim Jungyoon 表示：「在前一交易日大幅上漲後，我們看到 Kospi 出現獲利了結。」